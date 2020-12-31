超強寒流昨抵台，全台各地低溫都跌破10度，也帶動「冷商機」，許多人會選擇購買發熱衣保暖，醫師提醒，發熱衣雖有禦寒效果，並非人人都適合，有4種人恐愈穿愈癢。

秋冬季節變換，天氣忽冷忽熱，有家長怕孩子晚上睡覺踢被子著涼，為孩子穿上發熱衣，結果細嫩的皮膚冒出一堆疹子，紅腫發癢很難受。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科主任李孟穗提醒，發熱衣較適合在10℃以下的低溫穿著，而新陳代謝快、有異位性皮膚炎、乾性膚質的人並不適合穿，建議採「洋蔥式」穿法來保暖，因此有4種人不建議穿著發熱衣。

第一種，新陳代謝快。李孟穗表示容易流汗及新陳代謝快的小朋友及年輕人，在不是很冷的天氣穿發熱衣，可能因汗水悶在衣服裡及皮膚溫度上升，而產生汗斑或發癢起疹。

另外，穿發熱褲同樣會因溫度太高，容易長股癬或念珠菌感染，尤其男性私處溫度太高，會影響生育能力，不建議穿發熱褲。

第二種，痘痘肌。李孟穗指出，若肌膚是屬於易出油、冒痘或有毛囊炎的人，穿發熱衣可能造成胸背部毛囊炎，而通常長在身上的毛囊炎又癢又痛，比臉上的青春痘難治療，通常需要數周至數月。

第三種，異位性皮膚炎。這類的人原本就對溫度調控較慢及皮膚敏感，穿上發熱衣一流汗，會更癢更刺，導致抓得更厲害。

第四種，冬季癢。冬天好發冬季癢，皮膚又乾又癢，常發生在老人家身上，如果又穿上發熱衣，可能引發「災難」，皮膚乾燥脫屑悶在發熱衣裡，加上皮膚溫度上升，全身會刺癢不舒服。建議勤擦保濕乳液，改善皮膚乾燥以緩解症狀。

李孟穗說，臺灣冬天不像歐美嚴寒，進到室內還有20℃左右，穿著發熱衣會讓體溫太高而不舒服。建議採取「洋蔥式」多層次穿法，貼身衣物選擇棉質及側邊無接縫圓筒織法，外層加上毛衣、防風外套等衣物，戴上帽子及手套，進入室內就很方便脫除。

李孟穗補充表示，機車族禦寒重點在於最外層，選擇好穿脫的防風外套，會比發熱衣有效。此外，家長留意小朋友很容易流汗，睡覺如果穿發熱衣再蓋被，應該會因皮膚溫度太高而睡不好，只要穿棉質長袖長褲，加上肚圍即可保暖。

另外，不少女性也會穿著雪靴雖保暖，但靴內溫度高，如果本身已有香港腳、灰指甲等問題，就等於給黴菌良好的生長環境，且臺灣冬季常下雨，雪靴一旦進水，反加速黴菌滋長，加上部分人穿雪靴不穿襪，雪靴又不常洗，黴菌便一直窩在靴內，造成反覆感染。

李孟穗提醒，穿鞋一定要穿襪子，如果腳趾甲有黴菌，掉在襪子裡，襪子可常常汰換，但鞋子很少洗，容易成為黴菌溫床，反覆穿、反覆感染。

(中時新聞網)