國民黨團總召林為洲（中）率眾捧著贊成萊豬進口的綠營立委照片，加入「民主頭七，靜默遊行」的抗議行列。（范揚光攝）

民眾放火焚燒蔡英文總統及贊成萊豬進口的綠營立委照片，表達反對立場。（范揚光攝）

美國萊豬將於明天開放進口，今正逢上周萊豬行政命令表決後第7天，民間反瘦肉精讀豬聯盟發起「民主頭七，靜默遊行」，今晚6點在信義路舉辦晚會，為台灣民主的消逝，獨裁極權的興起表達無聲的抗議，用音樂和演說迎向萊豬元年，最後倒數施放紅藍白煙霧，象徵2021年全民拒毒豬的運動遍地展開。

萊豬開放進口在即，民間反瘦肉精毒豬聯盟發起「拒毒豬凱道萊跨年」活動，頂著低溫也要再次項蔡政府表達堅決反對萊豬進口，除繞行立法院抗議外，晚會將邀請反萊豬醫師蘇偉碩、鄭村棋、藍白立委等人輪流上台開講，穿插音樂演出，用理性的聲音表達反萊豬立場。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，因疫情緊繃，反萊豬跨年晚會縮小規模照常舉辦，並以網路直播，民眾不必專程到場，可在線上聲援支持，若民眾到場務必戴口罩、進出量體溫、噴酒精消毒及實名制登記。

李建誠說，政府不顧民意強行開放萊豬進口，是民主倒退行為，除舉辦跨年晚會迎接萊豬，後續也將繼續在各地串連、推廣反萊豬，解講萊豬對健康危害及風險，希望能達到反萊豬公投連署門檻，藉由公投展現民意，封殺萊豬進口。

此外，民間團體發起元旦升旗健走，現場將升起蔡英文總統與美國總統川普合成照旗幟，象徵政府對美國卑躬屈膝，出賣台灣國民健康利益，升旗典禮後將到行政院掛美國豬標章，諷刺行政院護航萊豬。

民間團體今晚舉辦「民主頭七，靜默遊行」跨年晚會，向政府表達反對萊豬進口的聲音。（報系資料照）

(中時 )