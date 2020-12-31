57歲藝人孫興當年以《倚天屠龍記》楊逍一角走紅，後演出《家有仙妻》、《笑傲江湖》等劇也相當火紅，不過和女星林美貞結婚後，接連爆出軌、吸毒等醜聞，讓他形象重挫，現演藝重心放在大陸的他，近來出席商演，賣力演唱卻無人識，對比當紅時期顯得相當落魄。

有網友分享孫興現身商場表演的影片，穿著深咖啡大衣搭橘色高領上衣，雖然年過半百，依舊打扮新潮，不過他賣力表演，現場觀眾似乎不知道他是誰，反應一點也不熱絡，感覺沒人認出他的身分，表演場地也裝飾簡陋，連遮風的棚子沒有。

孫興現身商場表演無人識。(圖／翻攝自微博)

不少人看了他的表演，都覺得有些唏噓，感慨嘆「看起來有點落魄」、「怎麼混到這地步，以前多紅」、「越看越心酸」。之前就有陸媒爆出他演出價碼，在婚禮上演唱5首歌，酬勞只有2800人民幣（約1萬2台幣）。

孫興2001年與女星林美貞結婚，結婚4年就爆出外遇，之後夫妻倆分居9年，2014年他掏出鑽戒向女方求婚，上演世紀復合，去年又被拍到與短髮熟女互動親暱，林美貞冷淡切割「這是他的事情」，又傳出分開消息。

而他2011年因吸毒、販毒及藏毒，在北京被捕，從此被列為「劣跡藝人」，但他依舊活得瀟灑、自在，偶爾接接商演，或在微博和粉絲互動。

(中時新聞網)