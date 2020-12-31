台南一名宅配男工人小宗（化名）和朋友前往複合式釣蝦場，在包廂中飲酒作樂，眾人鼓譟之下，小宗還「用嘴唇安慰」了心情低落的女子元元（化名），小元深感不舒服，便報警提告。台南地院依性騷擾罪判小宗拘役20天，得易科罰金。

據判決書指出，小宗與元元並不熟識，6月28日晚間時，兩人受友人邀約共同前往一間釣蝦場，並在包廂中唱歌喝酒，過程中元元整個人鬱鬱寡歡，看起來心事很多，另位男子則在旁慫恿小宗上前照顧一下，小宗還戲稱「只會用嘴唇安慰」。

元元控訴，小宗突然坐到她的隔壁，伸出右手摸了她的頭，下一秒猝不及防的親了她臉頰一下，元元立刻舉起左手想擋住，但卻已經「親」到了。雖小宗立刻道歉，但元元覺得受侵犯，便赴警提告。

台南地院審理時，小宗聲稱只是開玩笑，絕無性騷擾意圖，法官認為事情發生時，小宗立刻道歉，足以證明有冒犯，法官考量小宗已婚育有子嗣，審後依違反性騷擾，9日判處小宗拘役20日，得易科罰金。

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(中時新聞網)