2020年台股大盤寫10驚奇，外資賣超近5402億元，指數卻飆漲2735點。台股集中市場在2020年最後一個交易日一度衝上14760.06點，尾盤受惠護國神山台積電(2330)甩尾收新天價530元帶動，終場上漲44.83點、收14732.53點，盤中、收盤雙雙改寫歷史新高，月線連二紅。統計本周大盤指數上漲401.11點、12月上漲1009.64點。今日外資(不含外資自營商)買超49.7159億元，投信買超3.8909億元，自營商買超0.4385億元，三大法人買超54.04億元；本月以來外資買超557.15億元，全年賣超5401.96億元，為歷史最大賣超。

回顧台股集中市場2020表現，創十大歷史第一，分別為：盤中最高指數14760.06點(12/31)、收盤最高指數14732.53點(12/31)、盤中單日最大跌點786.17點(3/13新冠恐慌道指暴跌2352.6點)、收盤單日最大跌點696.97點(1/30新冠鼠年紅盤日補跌)、成交值單日最大3835.83億元(11/30 MSCI權重調降)、市值年度最高近44兆元、外資單月最大賣超3591.2億元(3月新冠爆發)、外資年度最大賣超逾5400億元、外資持股市值最高逼近20兆元、外資持股市值占比最高近45%。

大盤指數表現方面，2020年台股在1月2日以12026.50點開紅盤，在12月31日以14732.53點收盤，年漲2735.39點、漲幅22.8%。回顧今年四季表現，首季跌2289.08點、跌幅19.1%，第二季漲1913.18點、漲幅19.7%，第三季漲894.37點、漲幅7.7%，第四季上漲2216.92點、漲幅17.7%。全年低點為全球疫情危機擴大之初，在3月19日盤中寫下的8523.63點、當日並跌破10年線；最高點則為12月31日盤中的14760.06點、當日權王台積電(2330)收530元，同登歷史新高。而全年單日收盤最大漲點為3月20日寫下的552.75點，當日因新冠肺炎引爆恐慌心理，國安基金啟動，亦為歷史第二大漲點日；全年單日收盤最大跌點為1月30日新冠鼠年紅盤日補跌，當日大跌696.97點。全年盤中單日最大跌點為3月13日新冠恐慌衝擊道指暴跌2352.6點，當日大盤一度重挫786.17點。成交量則以11月30日MSCI三大權重調降盤後生效，尾盤巨量成交逾千億元，當日衝出3835.83億元成交值，為歷史之最。市值年度最高逼近44兆元。

外資進出方面，統計2020年外資賣超5401.96億元，其中7個月賣超、5個月買超。2月受新冠疫情衝擊，外資大舉賣超1300.39億元，為2004年以來第8大，接續3月疫情肆虐再賣超3591.2億元、為史上最慘烈紀錄，隨後5月賣超1517.17億元，為2004年以來第四大賣超。統計2020年，買超月份有4月買超207.89億元、6月買超841.47億元、7月買超54.62億元、11月買超1090.18億元、12月買超557.15億元；賣超的月份有1月賣超426.31億元、2月賣超1300.39、3月賣超3591.2億元、8月賣超626.16億元、9月賣超550.62億元、10月賣超143.22億元。

以單日觀察，2020年亦寫下多項紀錄。賣超方面，2020年單日賣超紀錄就占了歷史前10大紀錄的一半，包括：3月9日新冠肺炎全球擴散、OPEC+減產協議破局、油價崩盤，當日外資大舉賣超545.58億元、為單日歷史第三大賣超；9月24日美大選不確定性、長假效應、季底結帳，賣超437.31億元、為第6大賣超；5月4日川普究責威脅點燃美中貿易戰，賣超369.64億元、為第8大賣超；3月12日WHO宣布新冠肺炎全球大流行，賣超368.22億元、為第9大賣超；3月16日FED閃電降息4碼，利率為0，道指挫跌千點，外資賣超333.54億元、為第10大賣超。買超方面，12月16日美新刺激方案露曙光+疫苗利多，外資買超293.42億元、為史上第7大買超；11月16日新冠疫苗再奏捷、RCEP成軍、台積電創天價，外資買超228.7億元、為第16大買超。

(時報資訊)