退輔會主委李文忠今在廣播專訪表示，批評前副總統連戰、前總統馬英九及國民黨革實院長羅智強等人是「渾球」。親連人士得知後的反應是「這回不知道他 (李文忠)要高升去哪了」；親馬人士則冷冷地說「李文忠先回答為什麼退輔會不要吃萊豬，蔡政府卻塞萊豬給國人，再說吧！」國民黨文傳會副主委鄭照新則酸說，想像民選民代一樣天南地北評論政治，就別躲在政府裡當寄生蟲。

羅智強則在臉書以「羅智強號召割萊委，李文忠罵我渾蛋」為題發文回應說，如果他被呂秀蓮罵渾蛋，他會好好檢討。但被想補刀查反萊豬醫師蘇偉碩水表，卻臨時龜縮的李文忠罵混蛋，「我只能說，我肯定做對了很重要的事情。」

羅智強說，這就是民進黨的皇帝邏輯，「你民進黨割藍委就是替天行道；我羅智強割萊委就是混球壞蛋。」但他也要告訴李文忠，照李的邏輯，真正混蛋的是李的頂頭上司馮世寬吧！馮世寬都說自己「很誠實」、「不敢吃萊豬」，那麼他罷免那些「不誠實」，要人民吃馮世寬不敢吃的萊豬的萊豬立委，那裡不對？

羅智強嗆說，如果割萊委的羅智強是混蛋，那麼不敢吃萊豬的馮世寬，不就是超級大混蛋？

(中時 )