保育團體抗議引發陳姓女地主不滿，擔心影響土地承租案。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府針對2公頃以下農地變更光電案，首創三階段審查制度，但台灣石虎保育協會控訴光電業者疑施壓廢除建立好的審查機制，31日集結保育團體，並獲多位議員聲援，前往苗栗縣政府抗議。

石虎保育協會祕書長吳佳其表示，苗栗審查制度依生態環境敏感區位將申請案場分級，建議避免開發或請開發單位提出保育措施，但31日業者竟疑嘗試利用政治干預手段，想讓苗栗縣廢除這好不容易建立起來的審查制度，通過所有農地變更做光電使用案件，如果超過225處、約400公頃面積的農地架滿光電板，將會造成石虎棲地減少與破碎化，對石虎造成極大的影響。

31日保育團體抗議行動，遭將土地租給光電業者的地主到場強烈反抗，擔心保育團體影響承租，一度引發爭執。陳姓地主表示，自家6分地的山坡地已經種不出東西了，決定租給光電業者，1分地每年租金4萬元，租期20年，強調保護石虎也要達成平衡，「顧佛祖也要顧肚子」。

縣府表示，日前收到光電業者發函拜會縣長，並未收到開會公文。此外，目前針對2公頃以下的太陽光電審查機制，以3階段審查，依序為依照保育單位套疊生態敏感地區圖資為依據，再送進審查專案小組，最後由縣府勘查業者依照審查通過的計畫現場施作，確認依照計畫執行。

縣府工商發展處副處長吳俊賢說明，苗栗縣3階段審查機制今年10月19日公告後，11月初開始審查，受理200多件中有47件送進專案小組審查，已審41件其中有13件通過，另有3分之1待補件、3分之1為生態高敏感地區，委員認為有待審議。

(中時 )