寒流侵台，每年入冬後，髖骨骨折人數就會開始增加，平均在三月達到最高峰，據統計，65歲以上的長輩三成以上都曾有跌倒經驗，加上統計數字顯示，50歲以上的民眾約有二成以上都有骨鬆的問題，一旦跌倒加上骨鬆，就會增加長期臥床的可能，振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，避免骨鬆的發生，平時就得做好保養，攝取足夠的鈣、維生素Ｄ搭配運動以及定期篩檢，才有辦法趨吉避凶。

曾有位80多歲的女性患者，擔心骨鬆上門。獲得新知後，她開始每天喝牛奶、吃鈣片，自認有「補好補滿」永遠遠離骨鬆。不料，後來因為嚴重背痛就醫，進而發現她不但是「嚴重骨鬆」，背痛源自於脊椎壓迫性骨折且已壓到神經，後續開刀後仍須長期臥床仰賴他人照顧。

鐘子超表示，骨鬆這個醫學名詞大家都耳熟能詳，礙於骨鬆總是無聲無息，讓民眾幾乎沒有「警覺心」，近期雖然大概知道要補足足夠的鈣質以及維生素Ｄ，不是補得太過極端，就是補不足。

根據國人膳食營養素參考攝取量，19歲以上成人每天至少攝取1000毫克鈣質，上限為2500毫克；維生素Ｄ則是建議50歲以下5微克（200 IU）、51歲以上：10微克（400 IU）。

鐘子超呼籲，骨鬆是一種老化的過程，維持骨骼健康必須要愈早愈好。(圖/業者提供)

鐘子超表示，很多民眾為避免骨鬆，都只知道補充鈣質，其餘兩項作業幾乎都是零分，沒有注意到維生素Ｄ也不重視運動。他說，即使補夠了骨鬆還是可能因為年紀增長而來襲，對於停經後婦女，或是70歲以上的男性，就算沒有症狀至少也要做一次骨密度檢查。

鐘子超，平時也能多注意自身的狀況，莫名其妙下背痛、腰痠背痛、身高2年間變矮2公分左右，就必須要有所警覺，就醫後若被判定要治療，也不用太過擔心藥物的副作用。

振興醫院神經外科主治醫師鐘子超。(圖/本人提供)

目前治療的藥物分為雙磷酸鹽類、雌激素受體調節物、單株抗體、骨質合成藥物等，其中雙磷酸鹽類的骨鬆藥物，雖然會有顎骨壞死等副作用，但發生機率仍低，且也不一定是每一位患者都會使用雙磷酸鹽類藥物，須對症下藥。

鐘子超說，骨鬆骨折所導致的長期臥床等問題，遠高於藥物帶來的副作用。而骨鬆藥物的服用，可以依照骨質密度是否有延緩作一調整，也不用擔心每天都要吃藥的麻煩，目前有半年注射、一年注射的類型，建議跟醫師諮詢後再使用。

鐘子超呼籲，骨鬆是一種老化的過程，維持骨骼健康必須要「愈早愈好」千萬別以為是退休後才要執行，應該要從年輕時就開始，補足足夠的鈣、維生素Ｄ以及運動，才能存好骨本。

(中時新聞網)