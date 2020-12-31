衛福部長陳時中31日表示，自2021年1月1日起，一般保險費費率先恢復至二代健保施行前之5.17%（現行4.69%），「目標是未來兩年不再調高費率，而且我不認為2021年年底時，還要再討論2022年的費率調整」。

陳時中說，2013年二代健保施行後，依健保法第24條規定，健保會應於年度開始1個月前依協議訂定之醫療給付費用總額，完成該年度應計之收支平衡費率之審議，報衛福部轉報行政院核定後公告之。因此，每年皆應依收支平衡之精神檢討費率。

衛福部表示，最近一次調升費率是在2010年4月1日，由4.55%調整為5.17%，此後則是2度調降。首先是配合2013年二代健保施行，在擴大費基新增補充保險費及強化政府負擔等財源下，調降為4.91%。

健保署說，接著因健保會於2015年11月20日第10次委員會議審議2016年度費率時，研訂實務面用以審議費率之「全民健保財務平衡及收支連動機制」，並據以建議調降2016年度費率至4.69%(補充保險費費率連動調降為1.91%)，經衛福部轉報行政院核定後，實施迄今。健保財務也因此自2017年度起開始入不敷出，且短絀數逐年擴大，健保署估計，若維持現行費率，2021年之安全準備將不足一個月保險給付支出之最低法定標準。

陳時中說，先前試算，若健保財務要維持4年平衡，費率要拉高到5.47％～5.52％，對很多民眾負擔大，所以這次選擇中間值，同時搭配健保的改革配套，要減少浪費、提升公平及品質，「目標是未來兩年不再調高費率，而且我不認為2021年底還要再討論2022年的費率調整」。

陳時中再三強調，健康就是一切，如何投資健康，值得大家討論。他也感概，今天一早處理疫情、中午行政院會處理瘦肉精美豬、下午宣布健保費率調漲，「可說是三箭齊發！」他說，希望一切順利進行，他就「阿彌陀佛」了！

(工商 )