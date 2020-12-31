外傳國民黨智庫流傳一份「神祕民調」，指明年黨主席選舉，前主席朱立倫的民調是現任主席江啟臣的3倍，引發各界熱議。國民黨籍台中市議員李麗華表示，從這份民調流出的時間點來看，顯然是有人在刻意搞分化想破壞江的支持度；李坦言，國民黨又犯了「好處人人搶」的毛病，不但學不會團結還不斷自傷內鬥。

李麗華30日接受香港媒體《中評社》訪問表示，這份「神祕民調」其實很早之前就在流傳了，但值得注意的是，這份民調流出的時間，正好是國民黨因為反萊豬行動聲勢看漲之際，顯然有人認為現在是「卡位」的好時機，所以才刻意放出消息來分化黨內同志，想藉此影響黨內對江啟臣的支持度。

李麗華痛批，國民黨長期的毛病就是，一旦聲勢低落就「自掃門前雪」，一旦聲勢高漲就紛紛出來卡位，這點從2018年縣市長選舉與2020大選都明顯可見；如今又犯了這個老毛病，對黨實在非常不好。李直言，國民黨長期以來就是不懂團結，「老是為了爭鬥把自家茶壺內的事，全部倒出來給別人看」，這樣的行為也讓外人有機會見縫插針，傷害的永遠是自己。

不僅如此，李麗華坦言，國民黨真該學學民進黨的團結，關起門來競爭然後將砲口一致對外；若學不會團結，國民黨真的很難再起來了。李呼籲，下屆黨主席最好不要廝殺，而是透過內部協商來決定出人選，否則好不容易民眾又對國民黨產生期望，再內鬥下去將傷透支持者的心。

(中時新聞網)