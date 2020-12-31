經濟部今天正式公告「用電大戶條款」，規定用電5000瓩以上大戶5年內需建置10%綠電，能源局盤點，現有用電大戶包括石化、半導體等產業類別，明年元旦起將要強制裝置，適用對象約有500多戶、300多家企業。

立法院去年通過再生能源發展條例修正案，明定用電大戶，應共同參與設置再生能源設備或儲能裝置，也可採用購買再生能源憑證或繳納代金方式代替。

經濟部依照「再生能源發展條例」第12條第4項，訂定「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，俗稱「用電大戶條款」，今天正式公告，明年1月1日上路。

經濟部長王美花表示，歷經與產業界溝通，也一一拜訪各個廠商，讓廠商了解用電要符合台灣政策走向，在彙整產業意見後，最後公告用電大戶條款。辦法上路後2年也將會檢討成效。

辦法規定，用電5000瓩以上大戶，需在5年內建置10%綠電，不過，在辦法實施前，已先行裝置再生能源發電設備者，以既設裝置容量直接扣減義務，扣減上限為20%。

另外，經濟部也提供早鳥優惠，廠商提早在4年、3 年內完成，義務量也可分別扣減10%、20%，兩項措施採合計扣減，最高扣減義務達40%。

辦法規定，針對選購的再生能源類別，分別計算購買綠電額度，此外，用電大戶若屬同一法人，可以合併計算義務契約容量。

另外，辦法也提及，教育業、醫療保健及社會工作服務業、運輸業、政府機關、火力發電廠及政府設立的研究機關機構，可排除適用。

能源局先前表示，辦法適用對象約有500多戶、300 多家企業，包括半導體業、化工、石化等產業。（編輯：潘羿菁）1091231

(中央社)