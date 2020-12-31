萊豬將在明年元旦起開放進口，行政院宣布，相關地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出的規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定。對此，北市議會國民黨團將提釋憲，而北市法務局將予以尊重。

台北市議會國民黨團書記長陳重文表示，國民黨將提釋憲，釋憲文已有初步內容在做修正，而公投部分會遍地開花，配合黨中央跟立法院配合進行公投連署，預估是達到60萬份。

北市法務局表示，北市府在2016年12月13日修正台北市食品安全自治條例，增訂第9條之1，明定台北市販售豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素，北市議會在2020年11月4日三讀審議通過北市食品安全自治條例修正案，增訂第17條之1，明定豬肉及其產製品檢驗出乙型受體素者，將處6萬元以上10萬元以下罰鍰，該二條文分別遭行政院宣告無效及不予核定。

法務局指出，依司法院大法官解釋第527號解釋，北市如對函告無效的內容持不同意見時，因受函告無效者為自治條例，立法機關台北市議會得聲請釋憲。

法務局指出，因台北市食品安全自治條例第17條之1為第9條之1配套罰則，就行政院函告第9條之1無效，若經北市議會決議向司法院聲請解釋，北市政府將予以尊重。

(中時 )