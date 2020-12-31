雪霸國家公園管理處12月31日在汶水遊客中心，舉辦卸任處長楊模麟與新任處長張維銓交接典禮。（巫靜婷攝）

雪霸國家公園管理處12月31日在汶水遊客中心，舉辦卸任處長楊模麟與新任處長張維銓交接典禮。（巫靜婷攝）

雪霸國家公園管理處新、卸任處長交接典禮，大湖鄉長胡娘妹致贈卸任處長楊模麟匾額。（巫靜婷攝）

雪霸國家公園管理處12月31日在汶水遊客中心，舉辦卸任處長楊模麟與新任處長張維銓交接典禮，張維銓表示，登山安全是首要重點工作，包含山屋及登山環境維護建置，環境教育、遊憩服務都要穩健發展，他將全力維護轄內遊憩區品質，並與研究團隊於未來3年達成復育櫻花鉤吻鮭的長期目標。

雪霸國家公園管理處新、卸任處長交接典禮，由營建署署長吳欣修主持，宣讀布達命令後，進行印信交接及新任處長張維銓宣誓儀式，苗栗縣副縣長鄧桂菊、大湖鄉長胡娘妹、保七總隊第五大隊大隊長李日聰、苗栗縣警局大湖分局分局長廖志明等人出席觀禮。

雪霸國家公園管理處指出，新任處長張維銓是由營建署國家公園組組長調任雪霸處，他畢業於國立中興大學都市計畫學系碩士班，歷任內政部營建署技士、專員、技正、科長、室主任、簡任技正、副組長、組長及台江國家公園管理處處長等職務，由基層做起，學識豐富，經歷完整。

張維銓表示，今年雪見遊憩區在內政部警政署協助下，建置了雪見警察小隊，現在轄內3個遊憩區除了原有遊客服務，在保七總隊警力進駐後，對於遊客安全保障更加強。復育國寶魚櫻花鉤吻鮭，七家灣溪等4流域已可自然繁殖，預計未來3年完成櫻花鉤吻鮭在大甲溪舊有棲息地之復育。

營建署長吳欣修表示，自山林開放後，高山型管理處瞬間變得熱鬧，張維銓過去任職於國家公園組，對國家公園整體業務嫻熟，以前負責規畫，現在負責落實沒問題，登山環境改善是國家公園的任務，在地合作事項中央會全力支持、盡力達成，而與在地原住民合作夥伴關係將是未來的重點。

(中時 )