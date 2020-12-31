讓失能者出外更方便、安全，金門縣衛生局自明年元旦起與烈嶼鄉公所、財團法人晨光社會福利基金會、財團法人華仁社會福利基金會、金門縣長期照顧關懷協會簽訂長照專車交通接送服務契約。

衛生局說明，這項交通服務的對象以實際居住金門縣，經長期照顧管理中心照顧管理專員評估為長照需要等級第2級（含）以上及有交通接送需求者（以乘坐輪椅者為優先服務對象）：(一) 65歲以上老人、(二) 領有身心障礙證明者、(三) 55-64歲原住民、(四) 50歲以上失智症者。服務範圍需為住家至醫療院所的交通接送，亦即起訖點需為使用者之居住所及醫療院所。補助原則依長期照顧管理中心照顧管理專員核定趟次，超過核定趟次由服務使用者全額自行負擔。

民眾若有長照服務的需求，都可以利用市話或手機撥打「1966」，由照顧管理中心專人提供相關服務資訊。長照交通接送服務預約電話：金門縣烈嶼鄉公所（082-364846）、財團法人晨光社會福利基金會（082-333058）、財團法人華仁社會福利基金會（082-334666）、金門縣長期照顧服務關懷協會（082-335375）。

(中時 )