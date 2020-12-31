立法院今天三讀通過「刑法第135條、136條」修正案，加重妨害公務罪罰則，若駕車衝撞公務員，或攜帶凶器襲擊公務員，最重可處5年徒刑；若對執行勤務的公務員施以強暴、脅迫，開罰金額從9千元以下調高至30萬元以下。

為降低公務員執行職務的風險，及保障其安全，立法院今天三讀通過「刑法第135條、136條」修正案，若對執行勤務的公務員，施以強暴、脅迫，處以3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

三讀條文也增訂加重處罰的條文，當公務員依法執行職務時，若是「以駕駛動力交通工具」或「意圖供行使之用而攜帶凶器或其他危險物品」施強暴脅迫者，處6月以上5年以下徒刑。

此外，假如在公共場所或公眾得出入的場所，聚集3人以上，對公務員施以強暴、脅迫，在場助勢的人，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

司法法制委員會召委、民進黨立委蔡易餘在討論到此案時，上台發言表示，104年到109年因妨害公務而移送偵審的案件有7883件，其中對象是警察的有7483件，占了95.53％，高達3339件、98.67％判處6個月以下有期徒刑、拘役或得易科罰金等輕罪。

蔡易餘指出，攻擊公務員的樣態中，遭駕車衝撞的有586件、7.83％，遭持凶器攻擊的有1015件、13.56％，等同有21％員警執行公務受到不理性人民的攻擊，造成員警受傷、身體殘缺、甚至因而損失生命，此次修法要作為警消、稽查人員執行職務時的後盾。

(中時 )