【遊戲橘子新聞】遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》睽違兩年即將推出全新角色！在玩家的熱切期盼下，實力強悍的新角色「諾亞」將於2021年1月14日正式開放！同步於今（31）日展開事前預約活動，於網站登錄完成預約、即可取得「諾亞」專屬禮包「月之禮－滿月」！此外，【諾亞第一支線－預熱活動】將同步開放，不僅有豐富遊戲內容等著玩家盡情體驗，完成任務再送稀有虛寶，幫助玩家在《艾爾之光》世界盡情冒險！

2021年度全新角色！「追跡月影－諾亞」角色神秘故事，搶先釋出！

《艾爾之光》繼2019年推出「菈比」後，新角色「諾亞」即將問世！與俏皮靚麗的萌妹「菈比」不同，本次的主人公「諾亞」是一個15歲的少年，遭逢變故後，擁有了月亮及影子的力量，同時踏上復仇之路。

「諾亞」原本是「艾利亞諾德－銀月家族」的次男，性格溫和且內斂，卻因「赫尼爾教團」事件後失去了哥哥，並經歷一連串的悲劇後陷入沉睡。隨後在「艾爾大爆炸事件」不久，同「艾利亞諾德」復原時，再次從遺跡甦醒，意外找回了記憶，掌握了月亮和影子的神秘力量，也重新燃起復仇的意志。

諾亞在尋找真相的途中不斷戰鬥，最後得以面對真相，也在過程中得到了釋放與解脫，並且重生成為了影子之主。

搶先預約致命刺殺型新角色！預約就送「諾亞專用自定義動作」！

「諾亞」主要使用鐮刀，並融合「月光系統」及「影子黑暗力量」，在戰鬥時不僅擁有靈敏迅速的機動性，更可以迅速接近敵人、給予致命重擊，並且大範圍施放技能、體驗暢快打擊感和華麗視覺的雙重享受！

《艾爾之光》新角色事前預約活動

歡慶新角色上線，即日起，在事前預約活動網頁完成預約，就能獲得諾亞專屬禮包「月之禮－滿月」，內含可永久使用的「(阿利爾)諾亞專用自定義動作」*1、「(露莉爾)諾亞貼圖(30天)」*1、「(阿利爾)經驗值100%之證(1天)」*1，以及多樣戰力加乘飾品、補給物資。

此外，於12月31日至1月14日，【諾亞第一支線－預熱活動】搶先開放，完成任務就能輕鬆獲得「(科保)月之水晶球」以及「(科保)月岩碎片」，可讓玩家兌換多種稀有虛寶。

活動期間登入累積連線滿20分鐘，可獲得「(科保)月之水晶球」*30；完成挑戰適當等級的副本，每日可以獲得「(科保)月岩碎片」*2，並可個別累積兌換「(露莉爾)噗魯的腳印(米色)、「(露莉爾)祝福的時空卷軸」、「(露莉爾)巨人沉睡之處的鑰匙」、「(露莉爾)賢者的魔法石」、「(露莉爾)副本入場券箱」、「(露莉爾)提煉的恢復藥水」等超值道具！官方將持續釋出更多新角色活動，詳情資訊與活動內容請鎖定《艾爾之光》官方網站及粉專消息。

(科技)