全台2021年元旦起核准進口萊豬萊牛，台南市菜市場的台灣豬標章卻仍紊亂，行政院甚至宣布地方自訂的萊劑零檢出自治條例無效，台南市議會國民黨團31日強力抨擊，要求台南市政府師法台中發放金標章，控管萊豬肉品進口源頭。

行政院宣布地方自訂萊劑零檢出的自治條例無效，台南市議會國民黨團議員31日拿著各式台灣豬貼紙，要求台南市仍要檢驗且控管肉品源頭。

國民黨台南市議會黨團書記長李中岑與議員王家貞、李鎮國、林燕祝和許至椿近日陸續接受到民眾陳情，2021年元旦開放萊豬進口，台南市各大夜市、菜市場和小吃商家，早已出現萊豬標章亂象。

李中岑痛心說，從中央的衛福部、農委會到台南的衛生局，不厲行稽查檢驗讓民眾安心肉品來源，卻任意免費發放貼紙，讓業者攤販自行填寫品名和產地，結果出現大家都下載標章填寫台灣豬的亂象。

王家貞形容萊克多巴胺美國豬就像突破山海關一樣賣入台灣，民進黨政府的做法居然是免費發放或下載貼紙讓業者自行填寫產地，看到如此草率又荒謬的亂象，令人生氣，肉品來源才是衛生局稽查重點。

林燕祝則嗆民進黨政府開放萊豬進口，民進黨政府拿人民生命健康當玩笑，人民求標示肉品來源，請衛生單位嚴格執行稽查。

「可惜他擔任地方諸侯，卻未更積極保護市民健康」謝龍介批評台南市長黃偉哲一味跟著中央腳步的做法無能，在民眾無法做選擇時，政府應備妥足量的稽查人員跟經費，從源頭管理。

李中岑表示，台中市政府設立金標章，只要稽查合格使用台灣豬，就發放金標章，國民黨團要求台南市政府要師法台中市府，設計金標章把關，並設立檢舉獎金，雙管齊下位台南鄉親和廣大的遊客健康把關。

(中時 )