首度挺進HBL高中籃球甲級聯賽的輔仁中學女籃隊，今天和永平高中交手，雙方拚戰到延長賽才分出高下，輔仁關鍵時刻把握度沒有永平高，最終輔仁62比67飲恨，預賽苦吞 2連敗。

輔仁中學女籃隊成為嘉義地區女孩們挑戰籃球的最佳選擇，隊上目前12位登錄報名的球員有7位就是嘉義在地人，今天為球隊貢獻24分、6助攻的莊陳琳，來自阿里山的原住民部落，有個原民名字「Sayungu」，因為哥哥、姊姊有打籃球，讓她也對籃球產生興趣，後來在體育老師邀請下加入球隊，而她在短跑上也很有天份，曾是學校、村莊參加運動會短跑的代表。

在輔仁中學籃球隊教練黃玟穎眼中，莊陳琳一直是很認真訓練的球員，球隊很多比賽都靠她幫忙，才能首度前進到預賽舞台，也因為她和陳丁綺在球隊，才讓他認為該挑戰甲級舞台，但因為莊陳琳身高僅152公分，身材上不夠高大，場上難免缺乏一些自信。

莊陳琳透露，很喜歡和球隊一起奮鬥的感覺，在場上喜歡助攻和得分，能夠初次踏上高雄巨蛋、並成為電視轉播比賽的主角，大家既興奮也有點怯場，「學校今天也派加油團來替我們加油，真的很開心，可惜後面我沒跳出來，大家失誤又偏多，沒能拿下勝利很遺憾。」

莊陳琳私下也觀察身高跟她一樣、自陽明高中畢業的後衛尹湘雲的打法，高中畢業仍想繼續籃球路，除了現在好好和前職籃球員的教練黃玟穎學習，未來也想向更多籃壇前輩討教，「也希望我們輔仁中學打出屬於我們的精神，獲得對手尊敬，讓大家知道我們不好對付。」

(中時 )