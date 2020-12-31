蘇貞昌宣導跨年後會發生的事情。(圖 翻攝自蘇貞昌臉書)

行政院長蘇貞昌30日特別通報大家，「跨年一過，會有至少4種改變」，其中除沒有「吃萊豬」，更未提及「漲健保」，今日衛福部長陳時中突宣布健保費率將調漲5.17%，且跨年後的元旦就要實施。對此，網友怒轟，要人民吃萊豬，又要漲保費，是當人民是塑膠做的嗎？

蘇貞昌30日在臉書與官方LINE發文表示，今年跨年的午夜一過，會有至少4種變化，其中之一，是馬車不會變南瓜；其二則是：你手上的三倍券會變不能花；另有好消息則四，就是口罩價格從9片45元下降到10片40元，基本時薪從158元上漲到160元。

但是蘇貞昌除了沒提元旦起萊豬進口，國人開始可能會吃到萊豬，更沒提到健保費將調漲。而就在跨年夜下午，陳時中突然在記者會中宣布健保費率調整結果，明年的費率訂在5.17%，等於回到2010年的費率，且元旦起就要實施。依此費率估算，月薪4萬的4口之家，每月保費將從2257增至2488元，等於多付231元，補充保費則調整至2.11%。陳時中還強調，若能及時完成減少浪費、負擔公平、提升品質的改革，有機會2年都不用再調保費。

由於健保費率調整結果之訊息來得突然，得知消息的網友不禁怒轟，「要我們人民吃萊豬，又要漲保費，現在是怎樣，當我們是塑膠做的嗎」、「又要我們吃萊豬，又放病毒進來，又要漲保費，你還支持這個陳時中，就是有病」、「制度不改，只會漲保費，要這種無能的政府幹嘛呢？混吃騙喝等死嗎」、「要多繳健保費，然後要多吃萊豬！還要繳稅養一堆廢物」！

(中時新聞網)