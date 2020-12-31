2020年台灣行動支付蓬勃發展，一卡通公司與LINE Pay合作的「LINE Pay Money」，用戶數已超過300萬用戶，LINE Pay Money為感謝用戶，祭出跨年禮。於今(31)日下午17:00起至2021年1月4日凌晨1點，首次使用LINE Pay 乘車碼最高享LINE POINTS 100%點數回饋！另2020年12月31日下午17:00起至2021年1月1日期間於四大超商、及1月1日整日於指定速食餐廳，接力推出用LINE Pay Money付款筆筆享LINE POINTS 21%點數回饋，1月2日至1月3日元旦假期間於指定台灣中油付款，單筆滿100元可獲LINE POINTS 21點回饋，跨年聚會趕趴還可同時賺優惠！

2020年-2021年 LINE Pay Money跨年優惠活動。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

為實現全方位的行動支付生活圈，LINE Pay Money持續將乘車碼推廣至全國各類型交通運具，目前包含高雄捷運、淡海輕軌、部分公車及渡輪已可使用，為鼓勵尚未體驗乘車碼便利的民眾使用，從跨年夜2020年12月31日下午17:00起至2021年1月4日凌晨1點，首次使用乘車碼最高可享LINE POINTS 100%點數回饋，還未體驗過的民眾可把握機會體驗。

而已使用過乘車碼的用戶也有優惠，2021年6月30日前於高雄捷運、​高雄市輪船(限鼓山-旗津航線)、高雄客運橘12鳳青幹線及​淡海輕軌筆筆可享20%點數回饋，另搭指定公車、渡輪每趟送5點，回饋無上限喔！南北跨年人潮眾多，不管是要搭乘高雄捷運到駁二看跨百光年晚會，還是搭淡海輕軌到漁人碼頭走走，都可多加利用LINE Pay乘車碼搭乘。

此外，延續2020年生活繳費優惠，從2021年1月1日起至3月31日前，當月只要使用LINE Pay Money消費任一筆，再利用LINE Pay「生活繳費」功能繳納指定項目費用，即可享LINE POINTS 2%點數回饋，包含指定停車費、水電費、瓦斯費（含中油天然氣)、有線電視費(含寬頻費用)、健保費、學雜費、臺北市聯合醫院醫療費、規費及社區管理費等。

回顧2020年，一卡通公司與LINE Pay持續開拓多元支付場景、滿足民眾日常各式支付需求，使用場域已超過24萬點，消費支付範圍涵蓋食衣住行育樂，生活繳費項目更是多達800多項，合作儲值的金融機構含農漁會已達147家以上。一卡通公司表示，2021新年度將持續拓展使用通路深入民眾各個生活領域，同時再推出多項優惠，鼓勵新舊用戶多加使用行動支付。

(科技)