萊克多巴胺美豬從2021年1月1日起，正式開放進口台灣，政府不斷強調，會對豬肉進行嚴格把關，但許多民眾還是對萊豬登台有疑慮，《中時新聞網》實際走訪街頭詢問民眾的看法。

萊豬來台民眾怎麼看 街訪民調8成這樣說

有8成民眾表示，絕對不會吃含萊克多巴胺的豬肉，堅持只買溫體豬肉，也只會跟信任的攤商購買，還有人直呼不敢吃豬肉了，「只要是碎肉都不吃」、「以後只吃雞肉、魚肉」、「還是吃素比較安心」，許多民眾反應會因為萊豬的進口，而改變吃豬肉習慣，但也有人認為，只要肉品符合國際規範，還是會照常食用。

萊克多巴胺美豬從2021年1月1日起進口台灣，消費者仔細挑選架上肉品。（本報資料照片）

儘管政府強調已經做好萬全準備，會讓人民有選擇的權利，但民眾似乎對這樣的說法並不買單，紛紛表示「中央根本不願意落實源頭管控，等到流進市面就很難控制」、「應該要標示清楚是不是萊豬，不能讓人民自己看著辦！」。

販賣豬肉製品的攤商也無奈地說，萊豬的進口造成生意上很大的損失，客人都會頻頻詢問豬肉的來源，即使有標章可以標示是台灣豬，但直到現在依然不了解詳細規則，所以只能靠著以往積累的信用做生意。有的攤商甚至貼出了家畜屠宰場的證明單，來增加客人的信任，老闆表示：「當政府不能讓人民安心，就只能想辦法自保了。」

(攝影/范佐意、剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)