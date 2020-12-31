全面杜絕工業區土地炒作，扼止囤地造成企業鮭魚返鄉設廠成本升高，央行今天再邀請8家民營銀行、4家壽險公司及4家票券公司座談，籲請審慎辦理工業區土地抵押貸款業務。央行本周合計已經邀請24家金融機構，布達政府重視產業發展的相關措施。

央行於29日邀請8家公股銀行座談，促請其切實辦理工業區土地抵押貸款業務之風險控管事項，並達成共識，包括：落實土地抵押貸款貸前審查及貸後覆審、透過銀行自律規範強化閒置工業區土地之開發利用，以及對短期買賣工業區土地案件應訂定較嚴格之授信條件。

鑑於自律規範訂定宜具一致性，央行今天再邀請8家民營銀行、4家人壽保險公司及4家票券金融公司來行座談。會中央行再次重申金融機構宜審慎辦理工業區土地抵押貸款業務。

央行指出，台商回台投資及工業區土地供給有限等因素影響，近期工業區土地價格確有上漲情形，為利企業正常設廠或營運資金之籌措，以協助我國產業發展，並為避免金融機構資金流供借款人囤地之用，央行籲請金融機構審慎辦理工業區土地抵押貸款業務，切實落實風險控管事項。

(時報資訊)