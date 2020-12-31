31日，中國大陸首次核准可供大眾注射的新冠疫苗上市，也就是國有製藥公司國藥集團的疫苗獲批准後，巴基斯坦馬上就宣布，將要採購120萬劑。

巴基斯坦科學暨技術部長推文說，政府已決定從中國大陸國藥集團，購買120萬劑疫苗，並計畫在2021年首季時，免費提供給第一線工作人員注射。

12月初，巴基斯坦政府就挪出1.5億美元疫苗購買基金，優先提供給全國5%最需要疫苗的巴基斯坦人使用。巴基斯坦當時沒有宣布疫苗購買管道，但表示專家學者正彙集相關資料，並宣稱有多個來源。

這位科技部長今天也指出，民間也可以進口經批准的國際疫苗。

有2.2億眾多人口的巴基斯坦，正在與疫情搏鬥，30日單日最新統計有58位疫歿者，死亡人數也累計破萬。同時，新增近兩千五百位確診者，染疫人數共計近四十八萬人。

在國立衛生研究院（National Institute of Health）主導下，巴基斯坦也正為中國大陸康希諾生物公司一款名為Ad5-nCoV的候選疫苗，進行第三期臨床試驗。

(時報資訊)