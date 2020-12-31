交通部觀光局考量國際新冠肺炎疫情未見緩和，防疫旅宿仍有需求，宣布已陳報交通部向行政院爭取延長防疫旅館補助，預計將延長至明年6月底。初步規畫維持現行方案，補助提供本國籍或持永久居留證的居家檢疫者及隔離者，入住防疫旅宿每房每日補助800元。

觀光局為增加防疫能量，鼓勵合法旅宿業者參與防疫行列，對此訂定獎助直轄市及縣市政府推動溫馨防疫旅宿實施要點，自4月1日起至12月31日補助提供居家檢疫及隔離者入住的防疫旅宿業者，以做好社區防疫工作。

為便利業者及民眾洽詢各地防疫旅館，觀光局在「台灣旅宿網」已建置「防疫旅宿」專區。旅宿業者若自願公布為防疫旅宿、民眾可直接訂房外，未公開者可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。據觀光局統計，目前防疫旅宿房間數已逾1.6萬間房，入住率約5成。

考量目前國際疫情未見緩和，防疫旅宿仍有需求，且防疫旅宿業者均表示補助可減輕消毒等防疫成本負擔，並增加續留防疫旅宿誘因，觀光局已爭取將防疫旅館補助延長至明年6月，初步規畫維持現行方案不便。

同時，因應中央流行疫情指揮中心昨（30）日前宣布，明年1月15日起返國國人檢疫場所以集中檢疫所及防疫旅宿為原則，觀光局已洽各縣市政府瞭解春節期間訂房情形及防疫旅宿量能，並協請各縣市政府積極增加相關房間數。

觀光局建議，若有返台計畫的國人，應及早向已公開的防疫旅宿業者或各縣市政府防疫旅宿窗口訂房，以利各縣市政府及時瞭解需求，預為因應及協助媒合防疫旅宿。

(時報資訊)