因應首例英國變種病毒境外移入確診，台中防疫升級，台中市政府及區公所今、明兩日跨年及元旦升旗相關活動因而取消或改線上直播，鼓勵民眾在家收看直播、避免群聚，守護自己與他人健康。

台中市政府表示，台中跨年水湳中央公園場改線上直播、取消民眾入場，台中跨年大里仁化公園場取消，梧棲區公所2021陽光活力 精彩迎新跨年晚會取消，和平區公所「2021魅力谷關•幸福梨山歲末迎新跨年晚會」也改為線上直播( https：／／www.facebook.com／hepingdist／)、不開放民眾入場。

水湳中央公園場跨年晚會線上直播包含網路轉播平台台灣大哥大MY VIDEO、三立YOUTUBE專區、三立新聞網直播室、VIDOL、VIDOL YOUTUBE，電視轉播三立都會台CH30、台中群健有線電視CH20、台視，海外頻道三立國際台、新加坡Starhub、馬來西亞Unifi，廣播則可收聽好事903電台。

明日元旦包含文化局「元旦大型兒童劇」紙風車劇團演出、龍井區公所「台中市龍井區110年元旦升旗典禮登山健行暨推廣節約能源宣導活動」、霧峰區公所「110年度元旦升旗暨登山健走活動」均取消；此外，市府元旦升旗( https：／／www.facebook.com／civilQ／ )、和平區元旦升旗典禮(https：／／www.facebook.com／hepingdist／) 均改採線上直播，不開放民眾觀禮。

台中市政府強調，鼓勵民眾跨年夜及元旦在家與家人收看跨年晚會、升旗典禮直播，溫馨迎接新年，並呼籲民眾注意保暖、避免人潮群聚，全面做好防疫措施，守護自己與他人健康。

(中時 )