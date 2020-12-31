房市經歷下半年激情表現，12月在政府打炒房威嚇下，讓部分買盤趨觀望保守，五大房仲12月門市交易普遍較11月持平至減少一成，各大房仲業者普遍發現，過去房市熱絡的桃竹、中南部均有較明顯衰退，不過雙北相對穩健，房市進入冷靜期。

近月來政府陸續推出打炒房措施，雖然對於多數自用客交易不致有太大影響，不過仍然對中古屋市場交易信心產生衝擊，包括信義、永慶、住商、台灣房屋、中信等房仲業者12月門市交易量多較11月衰退，幅度均在一成以內，不過仍優於2019年同期。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，這次政府打炒房主要管制對象針對投機客，政策剛推出時，因民眾不了解政策內涵，部分民眾購屋信心受影響而暫時觀望，不過12月下旬在自住及置產買盤回籠下，交易量仍延續11月的買氣，2020年下半年每個月的年增率都有二位數成長，顯見2020年下半年房市持續優於2019年同期，若國際政經局勢、國內疫情沒有特殊變化，加上買賣雙方價格認知獲共識，這波年底自住購屋潮應可延續至農曆年前。

值得注意的是，各大連鎖房仲業者各區的業績，普遍呈現北部優於中南的情形，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，雙北市房市自住當道，加上房價近年漲勢不若其它區域明顯，12月成交狀況相對穩健，至於桃園、新竹與中南部，短期房價漲勢明顯，區域預售案受政策影響明顯，民眾購屋心態趨於保守，12月交易降溫狀況相對雙北明顯。

房仲業者普遍認為，12月因政策因素導致成交熱度較11月降溫，「嚴打投機」的政策並不會讓自用需求消失，尤其外在基本面2021年仍偏向樂觀，短期內低利環境也不會有太大改變，台商持續回流與台股位處歷史高價等環境下，房市基本面仍偏向正面，不過政府並不樂見房市又出現飆風再起的狀況，也會視情況隨時出手調控。

(工商 )