歲末年終之際，終於要揮別紛擾多事的2020，傑昇通信發起2020最後一檔『新年就「降」買』的破盤優惠活動，邀請大家一同迎新送舊。即日起至2021年1月4日止，推出Apple熱銷新機iPhone 12 Pro Max與iPhone 11、SAMSUNG Galaxy A51及A21s、realme的5G新機realme X7 Pro、OPPO A72和Reno4，還有小米手環5，手機最低只要$5,390元，活動期間至傑昇通信門市購機，還能再抽realme X7 Pro、氣炸鍋等多項獎項。

傑昇通信獨家『新年就「降」買』的破盤優惠活動，買就抽realme X7 Pro、氣炸鍋。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信獨家『新年就「降」買』的破盤優惠活動，於2020年12月31日至2012年1月4日，凡於活動期間至傑昇通信門市，購買Apple iPhone 12 Pro Max（256G），現折1,910元，四萬有找（原廠售價41,400元），坐穩2020銷售冠軍的iPhone 11（128G），再度以19,990元的價格回饋果粉（原廠售價26,900元）。

獨厚安卓鐵粉的傑昇通信，於活動期間祭出口碑最好的SAMSUNG Galaxy A21s、A51，通通千元有找；還有OPPO Reno4，原廠售價17,990元，傑昇通信門市現折6,000元以上，能用11,790元的價格入手。就連realme剛上市的新機realme X7 Pro（8G+128G）也有折扣，購機還能再抽realme X7 Pro（8G+256G），形同買一送一，小米手環5也有890元的優惠價格。

此外，即日起至2021年1月31日止，於傑昇通信門市購機、買配件、手機保修、繳電信費、搭門號都能獲得好禮月月抽獎券，獎項有realme X7 Pro（256G）、SUGAR T50、鍋寶6L數位健康氣炸鍋、專業三軸穩定器、Pico C VR虛擬眼鏡及3C配件等多項大獎；加入傑昇通信官方粉絲團，並留言「新年快樂」跟大家打招呼，再送神秘好禮。

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