上海市社會醫療機構協會支持，醫家親健康管理（上海）有限責任公司、上海市東方醫院承辦的「健康中國2030大健康產業合作發展論壇」近日在上海舉行。本次論壇成功推動大陸與臺灣細胞產業、癌症防治實質落地合作。

在細胞領域，本次論壇安排大陸與臺灣細胞生技業者對接技術、產品與市場的落地合作發展；在癌症領域，針對大陸與臺灣醫療機構的癌症防治經驗、技術交流、人才培訓與醫療合作。

兩岸經營者俱樂部主席／臺灣大健康產業聯盟協會理事長王國安致辭。（取自醫家親健康管理微信號）

這次活動現場出席的重要嘉賓有，兩岸經營者俱樂部主席／臺灣大健康產業聯盟協會理事長王國安、兩岸企業家峰會中小企業辦公室主任李偉、中國非公立醫療機構協會副會長／上海社會醫療機構協會長閆東方、上海市東方醫院院長劉中民、上海市各地在滬企業（商業）聯合會會長／均瑤集團總裁王均豪、上海市杭州商會會長／華滋國際海洋董事局主席王秀春、上海市杭州商會名譽會長、黨支部書記胡元明、HCG和成衛浴董事長邱士楷、軟銀中國高級副總裁劉承東、海爾金控醫療副總裁彭文、上海國際醫學園區集團副總經理戴月明、上海國際醫學中心副院長余志慶、蘇州慈濟門診部副院長陳明宏、南京台醫精準健康管理中心副執行長翁亞泠、上海禾新醫院副院長陳秋芬等。

城市政府有山東省衛健委、濟南市、煙臺市、聊城市、青島市、濰坊市、德州市；江蘇省、泰州市；湖南省、益陽市等地城市台港澳辦、衛健委等領導蒞臨，上海市黃浦區台辦亦蒞臨。

商協會有上海社會醫療機構協會、上海市各地在滬企業（商業）聯合會、上海市杭州商會、上海市腫瘤研究所、中國房地產資料研究院、上海老科協醫學委員會、上海靜安癌症腫瘤康復促進會、上海市嘉興商會、上海市溫州商會、紹興市健康產業協會等出席。

上海出席的醫院代表有上海東方醫院、上海復旦大學附設腫瘤醫院、上海國際醫學中心、上海市禾新醫院、上海泰坤堂中醫醫院、上海愛爾眼科醫院、上海德達醫院、上海敦複醫院、上海寓醫館體檢中心、蘇州慈濟門診部、南京台醫健康管理中心，以及山東第一醫科大學附屬腫瘤醫院、山東省立第三醫院 、山東大學齊魯醫院、聊城市人民醫院、青島大學附屬醫院、煙臺毓璜頂醫院、山東魯西南醫院、樂陵市人民醫院、樂陵市中醫院等；

投資、開發、生技等相關企業有，中鐵置業、均瑤集團、軟銀中國、海爾資本、海爾金控醫療、海爾生技、優勢資本、眾安資本、山東佳合置業、西部醫學科技集團、佳源集團、上海伊弗特生物醫藥、上海朗賦生物科技、上海易美醫療、上海新浦口腔、玄合醫療等。

臺北出席的醫療機構總計超過20家醫療單位，與30家生技細胞產業、生技製藥、醫療大健康產業、醫康養產業負責人。

因為近年來企業家在醫療健康方面的需求越來越多、對於健康意識也越來越高，聯合兩岸名醫群、名醫院群、名企群，形成高端人士健康社群，發起了「昶康合」健康俱樂部。

此次活動，在兩岸各界共同期盼之下，「醫家親健康管理平臺」整合並導入臺灣尖端醫療、專業人才與優秀技術，秉著提升人民健康福祉為使命、促進社會公益服務為原則，正式推出全新健康服務品牌「昶杏禾」。

本次大會成功推動促成，大陸與臺灣細胞業者達成在技術方面的交流、技術移轉合作、培養代工服務、GMP實驗室整廠輸出、專利合作、臨床研究交流、人才培育等合作交流；以及大陸與臺灣醫學界及公民營醫療機構在癌症防治方面共建癌症治療專科、導入癌症治療高規格管理體系、推動醫師進階人才培訓等落地合作。

除了重點戰略合作之外，醫家親健康管理平臺也為了落實兩岸大健康產業專案合作，與各城市企業家簽署健康產業合夥人合作協議。臺北方面也有多間上市公司及醫療機構專家分享技術、商機落地細節。

論壇圓滿閉幕後，兩岸經營者俱樂部、臺灣大健康產業聯盟協會與醫家親健康管理平臺將和各城市醫療機構、企業家，針對昶杏禾「癌症防治中心」、「細胞產業發展中心」、「樂齡養生示範莊園」、「境外醫療合作」等四大模組，攜手共進提供高端性、專業性的交流與產業落地合作。

(旺報 )