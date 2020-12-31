大有大的煩惱！英國一名男子上網訴苦，表示與女友感情相當好，唯獨一件事很苦惱，就是「床第不合」。英國男自稱「那話兒」長達19公分，每次恩愛女朋友都喊痛，很擔心「她未來會習慣嗎？」。對此，PTT鄉民打趣表示：「那鄉民都30公分的怎麼辦？」。

這名男子投書英國《太陽報》，表示33歲的他與22歲小女友感情非常好，但兩人唯一的問題竟是「性器不合」。男子稱自己陰莖尺寸「異於常人」，長度7.5英吋（19.05公分），圓周約為6英寸（15.24公分，換算為直徑約為4.85公分），每次愛愛就算使用大量潤滑液，女友仍是頻頻喊痛。

男子相當擔心地發問：「她未來會習慣嗎？」。此外，他也感到疑惑，A片裡面男性的尺寸，很多都比自己更雄偉，但女主角似乎沒有難以承受的困擾。

文章曝光後，英國網友紛紛吐槽：「騙人的吧」、「聽起來你在烤肉前沒有預熱烤箱」、「我的是10英吋，我老婆從來沒有過這問題」。

台灣PTT鄉民也不遑多讓地搞笑回應：「19公分就這樣了，那PTT鄉民都30公分的怎麼辦」、「單身鄉民沒這困擾」、「女友不愛你找介口啦」、「來台灣 不然就去拍片 其他無解」。

(中時新聞網)