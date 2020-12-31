有些人相處起來隨和沒有距離感，有些人無論相處時間多長，依舊冷若冰霜，疏離的讓人尷尬，搜狐網命理專欄「美國女巫」就點名3大星座女，生性高冷，對誰都忽冷忽熱，難以交心。

天蠍座：

天生自帶神秘感的天蠍女因為不喜歡主動向人提及私事，也拒絕別人輕易窺探內心，常讓人覺得冷若冰霜，摸不透心思，唯有對親近的親友才會卸下心防，展現熱情的一面。若想追求天蠍女，必須堅持到底，只要你能打動她們，你就成功了！

巨蟹座：

高冷的外表只是巨蟹女的一種偽裝，天生溫和的她們擅長傾聽，人緣非常好。不過缺乏安全感的她們，面對感情時常忽冷忽熱，心思最難猜透，而且巨蟹女心思靈敏，懂得欲擒故縱，要想輕鬆搞定她們沒想像中容易。

水瓶座：

水瓶女十足顏控，要是長得不帥她們才不會正眼看你，加上她們看待異性追求會用理性的眼光來衡量，並不會因為三言兩語就心動，而且水瓶女性格比較自我，雖然容易相處，但是內心對誰都自帶疏離感，除非自己真心愛上，否則外人很難追到手。

(中時新聞網)