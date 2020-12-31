陽明(2609)今天召開法說會，總經理杜書勤指出，明年第1季受惠於農曆年前出貨潮及缺櫃效應下，預計全線價量將維持高檔，呈現爆滿狀況。也因第1季需求暢旺，可望帶動歐美長線第2季長約換約價格的上調，預期2021年營運維持良好，不確定因素包括新冠肺炎疫情發展及美國新政府對大陸貿易政策是否有所改變。

今年由於需求太集中在下半年，造成供不應求，Drewry及Clarksons預估，2021年需求成長率皆大於供給成長率；Alphaliner預估受到2020年下半年需求反彈影響，2021年復甦力道較為緩和。

Drewry預測全球市場需求，在疫情受到控制下，2021年港口裝卸量可望超過8.9％標準線，樂觀的狀況下有機會反彈至9.7％，而下行風險則有6％成長。

燃油狀況來看，疫苗研發有望，若2021年疫情緩解，工商業復甦將帶動油電需求，估計明年油價微幅上揚。

陽明指出，今年沒有任何一條航線虧損，連近洋線都是欣欣向榮。截至12/31，陽明船隊總運能為90艘/618,204TEU，14艘11,000TEU新造長租船，2020年已交付3艘，2021～2022年再交付11艘；10艘2,800TEU新造自有船，2020年已交付6艘，2021年再交付4艘，主要還是替換現有船舶，運力增加有限，將對營運有很大幫助。而未來兩年，全球航商交付新船數字相對較低，2023年才有較大交船數量，運力可望持穩。

對於目前缺櫃狀況，陽明指出，目前還是無解，主要因疫情衝擊及缺工，貨櫃大量卡在歐美碼頭，導致貨櫃周轉相當慢。雖然缺櫃影響裝載率，但出口全航線幾乎滿載，只有亞洲線犧牲自己，照亮其他航線，而略受影響。

(時報資訊)