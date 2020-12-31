行政院宣布各地萊豬零驗出自治條例不予核定，提案增修條文的新北市議會國民黨團周勝考說，若違背母法，應駁回修改而不是直接無效，此舉不尊重地方議會，自治條例是地方制度法賦予地方的權力，市府應該依議會當初的決議執行，若市府認為無法執行，可向議會說明窒礙難行原因，議會再討論如何採取下一步動作。

周勝考舉例，中央訂定電子遊戲場要距離學校50公尺以上，而新北市的自治條例更嚴格規定990公尺，中央卻不駁回，反而遇到萊豬卻有不同考量。

周勝考說，自治條例是地方制度法賦予地方的權力，議會有民意支持，政院此舉非常不尊重議會，他認為市府應該執行新增訂的自治條例，若市府收到函文認為無法執行，再送議會討論「議會是大家的」。

新北市議會國民黨團日前提案修正《新北市食品安全衛生管理自治條例》第六條之一、第十七條之一，增訂新北市販售的豬肉及其製品不得檢出萊克多巴胺，並憑藉人數優勢順利過關；自治條例需要送中央核定才能公告執行，政院在31日做出不核定決議。

(中時 )