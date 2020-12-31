苗栗縣政府將照常舉辦元旦升旗典禮，安排表演及摸彩活動，並因應疫情要求參加者須戴口罩，加強落實實聯制，摸彩券留有民眾聯絡電話，並提醒民眾參加要確實配合防疫，做好保暖工作。

縣府規畫110年元旦升旗典禮展現「創新、求變、接地氣、幸福、苗栗、愛家鄉」的心，邀請代表客家族群的「榮興客家採茶劇團」、新住民團體「印尼原鄉人歌舞團」，以及代表原住民特色的「舊匠樂團」，帶來精彩表演節目。

同時還有豐富的摸彩活動，準備iPhone 12 mini 64GB、東元43吋液晶顯示器、飛利浦奈米級空氣清淨機、台灣三洋洗衣機、28吋ABS防刮行李箱、等544個摸彩品，摸彩券將於典禮當日上午5時15分起於府前廣場定點發放，每人限領1張，數量有限，發完為止。

縣府社會處表示，因應疫情影響，要求民眾全程配戴口罩、補充水分外禁止飲食，領取摸彩券時，留下姓名與聯絡電話，服務台及各發放區皆備有酒精，入場前請先以酒精手部消毒，並且請保持一個手臂的距離，打招呼時以拱手代替握手。

(中時 )