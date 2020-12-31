劉品言在《未來媽媽》與夏騰宏有許多對手戲。（三立提供）

三立、myVideo週五華劇《未來媽媽》劇中斜槓暖男夏騰宏總是在女強人劉品言需要安慰傾訴時陪伴在側，有時是送上一碗暖心的湯，或是開一句幽默的玩笑話，讓劉品言會心一笑，紓解緊皺的眉心。劉品言與夏騰宏在最新劇情中難得不相互調侃，而是促膝談心關於獨立女性的孕育觀念，劉品言提到「懷孕需要的是精子，而不是需要性關係」，也拋出「生小孩的前提到底是要擁有『愛』還是擁有『家』？」的問題，屬自然派的夏騰宏則認為不應讓先進的醫學科技打亂生命自然的節奏，人生應該隨遇而安不強求。

劉品言透露身邊也有結婚多年仍在備孕的朋友，但他們還是過得很幸福，原因在於雙方能持續努力的溝通，才能維繫家庭的和諧。劉品言表示自己從小是由媽媽養育，還有無血緣的牧師夫婦陪伴她長大，劉品言稱呼他們為阿公、阿嬤，在她的生命中他們就是家人，因此「家」的定義不一定是有血緣的人組成，「愛」才是建構家庭最重要的元素。

越來越多經濟自主的女性認為生養小孩不需要有另一半，劉品言曾被媽媽催生小孩、甚至建議她去借精生子，她認為，擁有經濟自由的女人在面對不依靠男人、獨立生子的決定時，在經濟上是否能再多為一個小孩負責是很重要的，不僅需考慮自身還必須考量家人能否一起照顧，另還有一個更重要的要素，就是「愛」，需仔細思考是不是真的能用盡全力的給予滿滿的愛，想清楚後再去做這件事。若當小孩問到「為什麼我沒有爸爸？」劉品言曾聽過一個很棒的回答：「你有爸爸，但我們沒有選擇生活在一起，我選擇跟你生活在一起，我覺得這是對我們最好的選擇。」直接明瞭的與小孩溝通，不讓小孩在成長過程中有自我否定的陰影。

現今女性「可以不結婚，但要有小孩」的新觀念，劉品言認為女人不是不想結婚，而是還沒有遇到讓他們想結婚的人。近年流行一個新名詞「喪偶式育兒」，意謂另一半無法共同負擔照顧小孩的責任，所有育兒的煩心勞累事都壓在其中一方身上，因此讓女人多了這層隱憂，進而在結婚生子上卻步，劉品言說一直以來女人都被傳統框架及刻板觀念束縛，讓女人無法看見更多的方向與選擇，但她相信隨著時代漸漸改變，之後會有不一樣的世界。

劉品言在《未來媽媽》與夏騰宏有許多對手戲。（三立提供）

(中時 )