聞名全台的老字號彰化剪刀廠「富美剪刀五金工廠股份有限公司」董事長黃炯墩，涉嫌於2012至2015年間，帶10多名退役軍官赴大陸與中共官員會面。台北地院審理，依違反國安法發展組織未遂罪判黃3月徒刑，得易科罰金，沒收犯罪所得。可上訴。

據了解，富美剪刀設立於1978年，使用高級日本不鏽鋼材製造各式剪刀，擁有位世界各大國的剪刀代工經驗，黃炯墩於2000年赴大陸寧波設廠，黃為了降低貨物關稅，找上統戰部門及台辦人員協助，卻被要求介紹台灣軍官赴陸，黃亦同意。

檢調查出，統戰官員指定黃炯墩得蒐集民進黨、法輪功等成員在台的情資，黃亦多次打探軍警人員的消息，2012年間陸續牽線帶著多位前調查官、退役軍人前往大陸寧波面會高官。

據悉，黃到案後不否認調查局的指控，但表示是為了生意順利，沒有收受統戰部門的金錢。台北地院今（31日）依違反國安法發展組織未遂罪判黃炯墩3月徒刑，得易科罰金，新台幣1000元折一日，沒收犯罪所得，全案可上訴。

(中時新聞網)