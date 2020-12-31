不少人都擁有暴富的夢想，但卻不是每個人都有機會實現。專寫星座生肖運勢的搜狐號「十二星肖運勢論」分享文章，指出有3個生肖的人天生就命中帶財，一輩子都不需要擔心沒錢可花。

1.豬

生肖屬豬的人本身偏財運就不錯，再加上他們有很好的人緣，出門在外總是有朋友願意伸出援手，在家裡也是備受家人們疼愛，雖然不付出努力肯定沒辦法做到大富大貴，但至少一生中不會遇到窮途末路的窘境，不用擔心沒錢可花。

2.兔

生肖兔五金屬土，房子則屬木，木長在土上，因此屬兔的人和「房產」特別有緣，可能是繼承長輩遺留下來的，也可能是靠自己努力賺錢買下的，而且有了房以後財運會變得更旺，先買房後攀升是不少屬兔人會經歷的過程！

3.羊

屬羊的人天生就是享福命，他們對名利和權勢沒有太多的追求，是「知足常樂」的類型，再加上屬羊人天生就比較會理財，大多數情況都相當節約，不會在不必要的事物上花錢，這樣勤儉的結果就讓他們存下一筆可觀的財產，自然一輩子不愁沒錢花。

(中時新聞網)