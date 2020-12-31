為落實收費法制化，內政部今天部務會報通過「專業技師辦理建築物結構與設備專業工程簽證許可收費標準」草案，將現行工程簽證許可規費，從行政規則提升至法規命令，以符合法制精神，新訂收費標準並未改變現行收費金額，不會對營建或工程業者造成影響。

內政部表示，為提高技術服務品質與維護公共衛生安全，84年即訂有「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」，實施技師簽證，規範相關簽證項目及申請的規費，其中工程簽證申請許可規費，主要是參酌申辦此類業務的行政人員作業、郵資、影印、水電及設備等成本訂定，新申請簽證許可每案1500元、許可期滿前重新申請或許可事項變更每案1000元。

目前可辦理建築物結構與設備簽證許可的科別，包括：結構工程、土木工程、應用地質工程、大地工程、電機工程、冷凍空調工程、機械工程及電子工程，全國約有2679位技師許可在案，這次新訂收費標準，主要是依據「規費法」規定，將現行規費收費法制化，並未改變現行收費金額，不會對營建或工程業者造成影響。

內政部指出，「專業技師辦理建築物結構與設備專業工程簽證許可收費標準」草案，將依法制作業程序，於近日發布施行。

(中時 )