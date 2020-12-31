大陸女星倪妮身材高挑纖細、臉蛋姣好，曾擊敗迪麗熱巴榮獲2018亞洲最時尚臉孔冠軍。近期她與劉詩詩勤跑新作《流金歲月》宣傳，受訪時居然自爆體重，一舉衝上微博熱搜。

倪妮和劉詩詩為宣傳主演的《流金歲月》，合體接受陸媒專訪，倪妮說對劉詩詩的第一印象非常好，「我是真的很喜歡這種就是又低調又內斂然後又有氣質，這種長相讓人舒服的女孩子，長得好看又低調」讓一旁的劉詩詩忍不住害羞地說：「你誇得有點過了！」

倪妮在劇中飾演大美女朱鎖鎖，首登場就穿一襲血紅色貼身紅裙，簡約流暢的剪裁包覆著前凸後翹的曼妙身材，風情萬種又性感美豔，當她撩起裙子霎那，更是美到說不出話，頓時成為微博熱門話題。

不過，倪妮為了完美詮釋該角色，天天吃雞胸肉和水煮青菜控管身材，自曝「我30歲之後真的就沒有超過100斤（約60kg）」引起網友的熱議，不少人認為倪妮看不出有60kg，以為更纖瘦，但她其實有170公分高，60kg仍屬正常、健康的範圍，許多網友紛紛力挺：「人家多高的個子啊」、「170和160的一百斤真不是一個概念」、「不說身高談體重都是無稽之談」、「但是身材真的好好啊，女生想要擁有的完美身材」。

倪妮30歲後體重不曾超過60公斤，令許多網友感到意外。（圖／微博@芒果撈小白）

(中時新聞網)