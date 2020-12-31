今天(31日)是匯市2020年封關日，台幣對美元早盤雖一度衝上28.095元，但中央銀行疑似提前出手，午盤就壓回28.506元，累計全天6波激烈攻防後，以貶0.1分、28.508元收盤。與去年封關日收盤價30.106元相較，全年升1.598元或5.31%。

台幣兌美元昨收在28.507元，今天開盤跳升2.37角，不到1小時就衝破28.1元關卡，以28.095元計算，升值4.12角，但隨後漲幅急速收窄，午盤回28.506元，相當於只升0.1分。

有外匯交易員分析，近期匯市爆大量，但即使距離整數大關28元只有1角差距，仍無法逼近，應該是中央銀行展現守匯決心，要讓出口商年底財報數字別太難看。

台幣今年連破30、29元2道整數關卡，至12月盤中、收盤價都屢創23年來新高，在監察院致函央行表達關切、還有被美國列入匯率操縱國觀察名單後，28.5或28.4字頭成為常態，各界預期，在全球主要央行貨幣寬鬆政策不變、台灣出口表現亮麗下，2021年攻破28元整數關卡，27字頭一定會出現，差別只是時間早晚。

日前劉大中先生教育文化基金會董事長許嘉棟參加「全球寬鬆貨幣政策何去何從研討會／劉大中先生紀念演講會」 ，會後受訪時曾表示，台幣若非央行苦撐，「早就不知道升到哪裡去了」，但央行面臨兩難，要照顧出口產業經營成本就得阻升，但這種做法又要擔心美國持續關注台灣的匯率建議。

身為前財政部長，許嘉棟建議開放更多外匯業務，理由包括：一、可增加投資者理財管道；二、台灣外匯存底多，不擔心央行手上沒子彈；三、央行操作外匯經驗豐富，懂得如何平衡匯市；四、金融業者會因業務增加受惠。

(中時新聞網)