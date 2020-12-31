台中市在2017年修訂「台中市食品安全衛生管理自治條例」，明訂台中市豬肉及相關產製品的瘦肉精一律「零檢出」；行政院31日宣布因違反憲法並牴觸中央法規直接函告無效。台中市議會國民黨團痛批說，中市食安條例已通過實行3年與其他縣市狀況不同，黨團議員將做市府後盾，強力要求市府落實食安條例，未來也不排除聲請釋憲或與民眾一起走上街頭。

國民黨團書記長陳政顯說，為保障市民健康，台中市食品安全衛生管理自治條例2017年通過修正，增定不得檢出乙型受體素後，已經過法定程序報行政院備查實施三年多，與其他縣市最近才修訂的狀況不同，行政院以宣告自治條例無效的方式來惡搞，是踐踏法律的神聖性，更破壞了憲政體制中政府的正當性。

陳政顯痛批說，政府存在的目的之一是要保障國民的生存權，當地方政府的自治條例可以比中央法規更保障人民健康時，中央政府竟然要廢掉地方的自治條例，這樣棄國民健康於不顧的、背叛民意的政府，還有什麼存在的正當性？

執行長吳瓊華指出，中央政府表面上說民眾有選擇吃或不吃的權利，但前兩天的標章之亂已經凸顯中央政府完全無法要求業者做出清楚標示，民眾無法清楚辨識，哪來的選擇可言。因此，黨團會要求市政府，依照食安自治條例，嚴格予以稽查，抓到就重罰，以地方政府的力量，保障民眾的健康。

陳政顯強調，對於中央政府宣告自治條例無效的作為，市議會在收到相關公文後和法制單位研究，除了聲請釋憲的途徑，也不排除與其他縣市合作，號召全國民眾直接走上街頭，透過示威抗議，讓中央政府收回惡法惡政。

(中時 )