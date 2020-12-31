台北市長柯文哲堅持不停辦101跨年晚會，強調「做最適當的防備，但也不要被不理智的恐懼給打敗」，疑似暗諷其他縣市作法；新北市長侯友宜今受訪表示，面對疫情轉換，市府隨時滾動式檢討，畢竟全球疫情大幅升溫，英國變種病毒很強，「在這樣的情形下，更要以嚴肅態度面對防疫。」
侯友宜說，到底台灣在阻絕於境外這一方面，是否還會有個案入境，在這段期間仍待觀察，在這樣的情形下，更要以嚴肅態度面對防疫，要用嚴肅態度全力備戰、做好準備，讓防疫上下一心，才能守住國人健康。
(中時 )
台北市長柯文哲堅持不停辦101跨年晚會，強調「做最適當的防備，但也不要被不理智的恐懼給打敗」，疑似暗諷其他縣市作法；新北市長侯友宜今受訪表示，面對疫情轉換，市府隨時滾動式檢討，畢竟全球疫情大幅升溫，英國變種病毒很強，「在這樣的情形下，更要以嚴肅態度面對防疫。」
侯友宜說，到底台灣在阻絕於境外這一方面，是否還會有個案入境，在這段期間仍待觀察，在這樣的情形下，更要以嚴肅態度面對防疫，要用嚴肅態度全力備戰、做好準備，讓防疫上下一心，才能守住國人健康。
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