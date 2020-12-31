英國變種病毒入侵，我國展開二度鎖國，指揮中心30日也提及，在非本國籍人士方面，除非具有居留證等資格，否則都禁止入境，但陸生沒有居留證，即便可透過教育部開放專案許可，在最後期限的31日跨年夜返台，但元旦之後作法仍是未定之數，有陸生反問：「這學期休學的陸生怎麼辦？難道又要再無止境休學下去嗎？」

成大一名林姓陸生坦言：「雖然在台灣境內，這個春節也不打算回家，但作為陸生幹部，看到這條消息還是很傻眼！」

她提到，雖然疫情最早在大陸出現，但無論是武漢包機，還是後來漫長的1年內，陸生或從陸返台人士都幾乎沒人確診，「大家的表現都很好」，但卻一直讓在陸人士為疫情背書。

她說，台灣的變種案例是英國包機進來的，本土案例則是紐籍機師所導致，「但似乎這些人卻一直在被避重就輕，所有的防禦跟政策的槍口永遠對準陸生，這樣難道還可以說，防疫與政治無關嗎？」更擔憂這學期休學的陸生，返台時間遙遙無期，恐無法再回到台灣繼續學業。

政大一名上海陸生則說，指揮中心昨日的宣布，和去年1月份那封暫緩來台的禁令一樣，發布時間同樣很突然，完全沒有給包括陸生、學校在內的當事人反應時間。

政大上海陸生直批，衛福部做事情患得患失，英國爆發變種病毒，其他國家都立刻採取行動，譬如日本26日直接宣布鎖國，台灣卻等到出現本土病例，才遲遲反應過來，如果能夠早點預知風險，早點宣佈鎖國的禁令，可以給到一個緩衝期，不至於緊急宣佈關閉海關，要外籍人士、港澳人士、大陸人士來為決策不利買單。

政大上海甚至還說：「一個各人患得患失還可以體諒，擔負著全民健康安全的國家機構患得患失，無法果斷作出決策，那真的是災難。」

政大一名女博士陸生則說，教育部在12月10日已發函各校，調查並準備明年1到2月返台的學生消息，各校也都向教育部提出申請，但根據指揮中心30日的公告，尚未提出申請，明確暫緩受理。

該名女博士陸生直問：「那麼針對30日前已經審核通過的境外生入境申請，是否會被駁回？學校已經提交，但部會尚未審核，以及正在審核中的申請是否會受到影響？經歷過新聞記者會幾分鐘打臉事件後，在陸生部分類似事件是否會再次上演？此次暫緩防疫指揮中心是否有預期的判斷，大概多久後在何種情況下，可以重新開放境外生入境？」政府種種作為與預判，都將直接影響學生下學期就學計劃。

政大女博士生也說，大陸疫苗已經開放民眾申請，赴境外求學的學生，一定是首批重點施打族群；據她了解，目前已經有尚未返台的陸生接種疫苗，如此是否能被防疫指揮中心納入考量，而能夠回到台灣念書，目前都沒有明確的說明。

教育部回應，依指揮中心指示，須配合邊境管制措施，重新檢視規畫境外學位生入境相關防疫作業，並報請指揮中心同意。自12月30日起，暫緩受理包括外國學生、僑生、港澳生、陸生等在內的境外學位生入境之申請方案。

(旺報 )