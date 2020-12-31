行政院31日宣布地方食安自治條例部分條文無效，台中市政府除了表遺憾、無法認同，衛生局祭出5大作為，包括，稽查「萊豬」量能擴增10倍、豬牛肉品輸入業冷凍倉儲源頭抽查、抽驗結果揭露、修訂辦法核發檢舉獎金，推「無萊豬金標章」，以全國最嚴標準，為食安把關。

台中市衛生局指出，台中市食安自治條例2017年增訂豬肉及相關產製品的瘦肉精「零檢出」，行政院核定施行迄今逾4年，竟無效，行政院應尊重地方自治法規，依地方制度法第30條規定，提大法官釋憲，堅持捍衛市民健康、絕不妥協。

衛生局表示，若被稽查其豬肉含有萊克多巴胺，業者將違反《食品安全衛生管理法》涉及標示不實，處以4萬到400萬元以下罰鍰。另若違反食安法第15條第1項第5款全部規定，罰款可從6萬元累計至2億元罰鍰。

衛生局說，針對豬牛肉品輸入業的冷凍倉儲源頭進行稽查並嚴加把關；所有肉品查驗結果將主動揭露於市府萊豬牛宣導專區網頁，包含肉品原料產地國別及瘦肉精檢驗數值等重要資訊，市民可上網查詢掌握食安。

台中市政府首創修訂「檢舉重大食品案件獎勵辦法」，檢舉不法業者，查獲屬實並裁罰確定，發給實收罰鍰70％檢舉獎金；「牛豬產品無瘦肉精金標章」供轄內業者申請，業者須提出相關檢驗報告、產地證明文件及來源供貨商清冊，經審核後核發標章，效期1年。

(中時 )