中華電(2412)、淡江大學視障資源中心與國立自然科學博物館今(31)日共同舉辦「用I幫盲」看見科博館活動，邀請中部地區逾20位視障朋友參觀科博館，由中華電企業志工貼心陪同，充分體驗「博物館視障深度導覽整合方案」。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電善用創新科技，不斷與淡江大學持續研究開發更多元的應用範疇，傾力幫助視障朋友拓展生活圈及豐富生活經驗，所領先開創的「博物館視障深度導覽整合方案」，足以帶領視障朋友運用視力以外的感官「看見」博物館，弭平與一般人的文化落差，落實公司倡議的「I幫盲」作為，實踐身心障礙者權利公約的精神，落實數位、文化平權，希望未來有更多博物館導入此整合方案，創造視障朋友的福音；同時也落實中華電信實踐聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals，簡稱SDGs)中第九項「產業、創新和基礎建設」、第十項「減少不平等」目標的具體貢獻。

謝繼茂董事長強調，與淡江大學自1988年起攜手合作，協助視障朋友學習知識、順利就讀，並於2009年成立「EYE社會創新客服中心」，幫助視障朋友培養電話客戶服務的技能與專業，搭配個人專屬的職務再設計，從事電話客服工作，轉化學習成果為職場專業素養，幫助順利就業、自食其力，落實中華電接軌國際、實踐「5I SDGs」倡議的決心。

「用I幫盲」活動採用中華電與淡大合作開發建置的「博物館視障深度導覽整合方案」，安排視障朋友參訪科博館生命科學廳、自然學友之家及植物園，從中精選科博館的特色展品與典藏標本，並應用館方既有的行動智慧導航導覽QR code，擴充建置友善視障朋友的點字觸摸及專業人員介紹等無障礙導覽，方便視障朋友「看見」博物館，開啟視障朋友嶄新的「視野」。

(時報資訊)