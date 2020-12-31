2020年台股表現超水準。證期局副局長蔡麗玲31日總結台股一年來表現，共比2019年底上漲22.8％，平均日交易量2,007.31億元，比2019年增加67.17％，在全球主要市場中，漲幅僅次南韓與深圳股市，但證期局強調，台股是基期較高，且表現相對穩定、波動度低。

台股在2020年的最後一天收在1萬4,732.53點，再創歷史新高，且蔡麗玲表示，這一年來，台股僅3月中旬到4月初，即新冠肺炎爆出全球疫情造成全球資本市場波動時，有15個營業日指數是低於萬點，但之後重新站回萬點，有連續186個營業日「站在萬點以上」，且12月4日突破1萬4千點後，連續20個營業日站穩1萬4千點。

2020年全球主要股市計算到30日為止，美國道瓊指數上漲6.3％、英國富時100則是下跌12.46％；亞洲股市中，日本東證指數上漲16.01％、香港恆生指數下跌3.7％、上海綜合指數上漲11.94％、新加坡海峽指數下跌10.97％，只有南韓股市上漲30.75％、深圳股市上漲36.15％，是超過台股的漲幅。

日均交易量部分，美股增加20.55％、英國股市增加1.11％、日股增加13.91％、香港恆生則增加48.34％、上海增加45.85％、新加坡則增加34.22％，都比台股的67％要低，同樣也只有南韓股市交易量增加144.51％與深圳股市增加68.81％，是贏過台股。

但證期局強調，這與2019年股市基期有關，台股基期相對較高，2019年底已是1萬1,997點，且日均交易量達1,200.76億元。

蔡麗玲表示，台股上漲有三大特點，一是基本面健全，二是台灣防疫效果相對其他國家平穩，三則是台股波動度相對平穩，已長時間站穩萬點以上，總結2020年台股表現「相對良好」。

(工商 )