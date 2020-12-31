沒想到園內只有雞和其他鳥類。(圖翻攝自微博/我與老公的日常)

孔雀園內竟然只有1隻鴿子。(圖翻攝自微博/我與老公的日常)

野豬園裡竟是由一隻狗狗充數。(圖翻攝自微博/我與老公的日常)

大陸一間動物園，門票只要5元人民幣（約新台幣22元），一位民眾還遇上半價優惠活動，僅花10元就入園。只不過進去卻讓他看傻眼，園中半數動物都是「雞」，包括火雞、野雞、珍珠雞等，而掛著「野豬」牌子的籠子，裡面竟是一隻狗，讓他直呼「根本是史上最敷衍的動物園」！。不過照片曝光，卻讓眾多網友笑翻，還有人笑稱：有烤雞、炸雞和鹽酥雞就圓滿了。

大陸一名姚姓男子在微博上發文，表示日前發現一間「森林動物園」，雖然招牌簡陋，但不管是大人或是小孩，門票都只需5元人民幣（約新台幣22元），且當天還有半價優惠，只花2.5元人民幣（約新台幣10元）就能入園，讓他暗爽自己根本賺到了。

不過入園後他看傻了，只見籠子裡只有各式各樣的雞，包括火雞、野雞、貴妃雞、珍珠雞等。更扯的是，寫著「野豬」的籠子裡竟是一隻狗狗，「孔雀」的籠子裡則是一隻鴿子！荒唐景象讓姚男直呼「便宜沒好貨！這根本是史上最敷衍的動物園！」。

一名女大生將這則趣聞轉貼到Dcard，直呼「是動物園還是養雞場la」，並幫「野豬籠」裡狗狗配上OS：「洗勒考喔」。

其他網友看到也笑翻，紛紛回應：「如果有烤雞跟炸雞還有鹽酥雞就圓滿了呢」、「其實那隻狗的名字叫野豬…是說我會想買票去參觀XD」、「奇怪怎麼什麼雞種類都有，偏偏沒有這隻烤雞呢（敲碗！！然後孔雀🦚那張真的快笑死）」、「好可愛想去看」、「野豬超好笑」、「雙刀火雞你不怕..？其實你在後門吧⋯⋯我以為再往前走某個肯x基.....雞群：心生畏懼.....」。

(中時新聞網)