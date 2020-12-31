台股2020年上演大驚奇，雖受疫情拖累，指數3月一度重挫至8523點，但4月即重回萬點，下半年更不斷震盪衝高，封關日盤中更創下14732點歷史新高紀錄。法人認為，明年第1季可望延續資金行情，再創新高。

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）衝擊，台股在今年農曆新年開紅盤第一個交易日就重挫696.97點，創下史上單日最大跌點紀錄，3月更在疫情擴大、美股連續熔斷下跌破9000點關卡，市場信心潰散；但隨著國安基金進場護盤、斷鏈危機逐步解除，台股於4月重回萬點之上。

疫情上半年重創航空、旅遊業，但卻因在家上班、上課，帶動線上會議、遠距教學需求，加上宅在家玩線上遊戲、看電視的人口增加，帶動筆記型電腦、平板電腦、電視及線上購物等需求，帶動相關產業鏈訂單大增，穩住科技股的營運表現。

此外，歐美國家採取資金寬鬆的低利政策，加上歐盟推動緊急採購計畫及振興方案，全球資金充裕；搭配美元貶值推升新台幣走強，引爆台股的資金行情。

依證交所統計，自去今年1月初至12月25日止，集中市場總成交金額為新台幣48兆1178.67億元，市場日平均成交金額為1996.59億元，凸顯雖有疫情衝擊，但台股依然交投熱絡，絲毫未受到外資累計賣超逾5000億元的影響；台股至封關收盤累計上漲2735.39點，全年漲幅達22.8%。

今年全球經濟受到疫情影響，但台股強勢上漲頻創新高，除了台灣防疫有成、受惠去中化及去美化的轉單效應外，散戶及年輕族群積極參與台股，成為今年資本市場最特殊的現象。

由於台灣防疫成功，民間經濟活動幾近如常，加上台股在3月19日跌至8523點後，短短20天大漲逾1500點，散戶參與股市意願大幅提高；此外，10月26日上路的盤中零股交易，更是推動散戶及年輕族群進一步投入台股的關鍵，小資族狂買台積電（2330）、大立光（3008 ）等大型績優權值股，參與股市彷佛成了全民運動。

金管會主委黃天牧日前表示，觀察近一年台股開戶年齡結構已出現反轉，20歲以下投資人占比為6%，20歲至30歲占比為33%，30歲至40歲占比為27%，40歲至50歲占比17%，50歲至60歲占比11%，60歲以上占比7%；總計有66%開戶投資人在40歲以下，年齡趨勢出現反轉，年輕人對資本市場投資越來越有興趣。

展望2021年台股，兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今年底指數持續創下新高，但跨入新的一年，因企業明年第1季獲利與今年受疫情衝擊的第1季相較，肯定大幅成長，加上美國聯邦準備理事會短期可望維持寬鬆貨幣政策，在短期金融市場沒有系統性風險下，資金找去處，自然會流向股市。

黃國偉認為，2020年台股交投熱絡，單日成交量有時達到3000多億元，當沖占比高達4成，2021年台股成交量還有機會再放大。

不過，他分析，2020年第2季台灣電子業受惠疫情帶動的在家上班、上課需求，若2021年疫情緩和，這些需求降低，電子業是否還能維持衝高的業績，恐怕仍是未知數，2021年第2季電子股的獲利要優於2020年第2季不易；同樣因疫情帶動的貨櫃運輸需求是否緩和，也有待觀察。

第一金投顧董事長陳奕光評估，台股2021年第1季可望延續多方架構，不必預設高點；因為資金行情，加上經濟復甦，指數創新高後還可能有高點，畢竟美國在紓困方案帶動下，國內生產毛額可望大幅成長，消費力道大增，美股上漲仍可帶動亞股走高。

陳奕光直言，12月外銷訂單年增約3成，台股上市櫃公司獲利可望創高，搭配如環球晶收購Siltronic、聯發科旗下絡達收購九暘等併購題材，可望在2021年第1季持續發酵，加上新台幣升值趨勢未變，在資金行情下的軋空力道可望增強。（編輯：張良知、楊凱翔）1091231

(中央社)