迎接2021年，儘管多縣市跨年活動因應疫情改由線上進行，但每當跨年往往都是每年傳輸量最大時刻，也成為電信業每年最大挑戰，加上今年5G上路，更是電信業者首次大考驗，各家業者繃緊神經不敢鬆懈，紛紛加派人力24小時待命，加上小型基地台、行動車等，就是不想讓5G首戰就卡卡「掉漆」!

中華電(2412)預估今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，將超過平時使用量的3倍以上，中華電信總動員超過500位以上的工程人員，於活動現場布建行動基地台及網路擴容工作，另全台各縣市近百位工程師全程待命，活動期間由網管中心全程監控疏導訊務，即時提供客戶快速、穩定行動網路服務，陪伴客戶渡過跨年夜。

許多縣市跨年晚會改採線上直播，遠傳(4904)表示，應援2021跨年的全台網路部署均已提前完成，將維持原訂計畫，訊號服務不縮水，於跨年期間提供用戶最優質的網路服務；遠傳進一步表示，雖然許多實體活動取消，但民眾觀看線上直播，仍需要快速、穩定、順暢的網路服務，且新年祝賀訊息、圖片的傳遞需求不會減少。遠傳依舊堅守崗位，出動超過40台行動訊號車、增設百餘台以上行動基站、超過300位工程人員全程待命、以及後端數百名網管與傳輸工程師，依原訂網路部署計畫維持通訊品質。

台灣大(3045)則已超前部署，全力在全台熱點增設近800行動基站(含行動車、行動基地台和小基站)，並提供5G訊號涵蓋，動員300人全面待命，提供最優質的網路服務。

亞太電(3682)於全台跨年熱區部署行動基地台，出動超過百位工程人員24小時輪班待命，讓用戶即時傳遞祝福、打卡零時差，加上強烈大陸冷氣團將來襲，Gt TV特別推出「跨年專區」，除轉播北中南跨年晚會，還有百部強檔電影。

台灣之星預估今年國內跨年行動訊務量將達到近年高峰，為滿足跨年尖峰時刻的高行動訊務量需求，加上今年是5G開台後的第一次跨年，台灣之星自年初起就開始進行籌備、謹慎備戰，包含前期佈署及跨年夜當晚，總計動員400人次網路工程及維護單位同仁，進行24小時輪班待命進行網路即時監控及訊號強化，針對跨年人潮動線進行網路最佳化的調整，擴增頻寬容量超過3倍以上，確保250萬用戶在人潮聚集的跨年尖峰時刻，擁有最順暢、最穩定的行動網路品質。

(時報資訊)