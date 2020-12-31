市長鄭文燦也在2020最後一天送上保健食品給安欣關懷協會。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦也在2020最後一天送上保健食品給人安基金會桃園站。(蔡依珍攝)

市長鄭文燦也在2020最後一天慰問街友及關懷服務街友的社工，並送上禦寒衣物和保健食品。(蔡依珍攝)

入冬以來最強的「小霸王寒流」襲台，桃園市社會局已緊急安置4名街友到避寒所居住，市長鄭文燦也在2020最後一天慰問街友及關懷服務街友的社工，並送上禦寒衣物和熱湯，他也宣布元旦起中壢將新增加一處外展中心，不諱言街友有地域性，希望更全面照顧他們。

鄭文燦表示，因應寒流來襲，市府啟動低溫關懷機制，由社會局、警察局及區公所分別至桃園區及中壢區街友聚集熱點聯合訪視，發放口罩、暖暖包、禦寒衣物及防疫物資等，關心街友身體狀況並加強勸導安置收容，並開放街友外展服務中心、人安基金會桃園平安站、中壢平安站和中壢松鶴會館等當避寒處所，約可收容80人，人安基金會也掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿，避免街友在街頭受凍，社會局統計目前全市已陸續有4人入住。

「不要鐵齒！」鄭文燦向街友們喊話，強調這波寒流來的又急又冷，希望大家都能注意身體與保暖，迎接新的一年到來，他也提到中壢關懷站即將於元旦啟用，可容納25床，提供社工訪視、短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務，他也親自分送桂圓糯米粥給街友，並為街友戴上帽子、圍巾、手套等禦寒衣物，送上暖暖包、餅乾等物資，希望能協助街友度過寒冬，讓更多街友感受到社會的溫暖。

社會局指出，全市有219位街友，收容安置有42人，另有177人在街頭，最年輕22歲、最年長者77歲，台灣樂知公益慈善協會在雙北經營遊民中途之家或外展中心有成，特別商請來南桃園增設南區遊民服務中心，和北桃園的安欣關懷協會，一南一北各提供25床，更全面照顧桃園的街友。

(中時 )