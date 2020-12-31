一名女網友日前在臉書社團《婆家不是我家》貼文表示，婆家的家族上演了八點檔情節，即大伯被晚輩發現「睡」了二嫂，大嫂得知後抓狂，痛毆大伯，還誤傷公公致住院，公婆不但沒處置大伯，還勸大嫂要忍讓，好好與大伯、二嫂好好相處，網友看到此文直呼太誇張了。

這名女網友發文表示，夫家開工廠，家族3個兄弟都在工廠工作，自己是最小的媳婦，3個加上公婆在內，整個家族都住在工廠，本來三兄弟家人住在一起相安無事，直到6年前「二伯人間蒸發」。

原PO透露，二伯離家出走後，拋下妻子與三個小孩，公婆顧慮到二嫂沒有工作能力，讓她白天負責照顧公婆看病，照常發一份薪水給她，可能相處時間長，公婆對二嫂就特別偏心疼愛，就這樣過了三、四年。

可是兩年前，大伯的高一女兒與二伯的國三兒子，分別看到大伯與二嫂洗澡、上床，大嫂得知後，整個人情緒失控，對大伯拳打腳踢，還誤傷了公公，還恐嚇網友要殺他的小孩，公婆一開始覺得丟臉，沒想到後來竟然要求大嫂要與大伯以、二嫂好好相處，而且要網友接受大伯道歉，讓網友痛批噁心。

其他網友看後也覺得很誇張，並留言猜測表示，大家最想知道的是二伯到底是真的消失，還是發現了什麼？

(中時新聞網)